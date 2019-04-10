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(Özel) Nişantaşı'nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul’da metrobüs üstünde yaptığı sörf ile tanınan parkur sporcusu Jack Kahyaoğlu, arkadaşlarıyla beraber Nişantaşı’nda bir binanın çatısına tırmandı.

İstanbul'da metrobüs üstünde yaptığı sörf ile tanınan parkur sporcusu Jack Kahyaoğlu, arkadaşlarıyla beraber Nişantaşı'nda bir binanın çatısına tırmandı. O anlar kaydeden gençlerden biri bastığı taş yerinden çıkınca düşme tehlikesi geçirdi.


Türkiye'nin, metrobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Jack Kayhaoğlu, Şişli Nişantaşı'na gelerek arkadaşlarıyla beraber bir binanın tepesine tırmanmak için plan yaptı. Semtte bir süre sokakta gezinen gençler ardından rastgele bir binanın içerisine girdi. Binanın 3'üncü katına çıkan gençler buradaki pencereye açarak çatısına tırmanmak istedi. Gençlerden ikisi herhangi bir sorun olmadan tırmandı ancak arkadaşları tırmanırken, bastığı taş yerinden çıktı.


Düşme tehlikesi geçirdi ama çatıdan çatıya atladı


Ufak bir düşme tehlikesi geçiren genç, çatıdaki arkadaşlarının yardımıyla yukarıya çekildi. Arkadaşının tehlike geçirmesinin ardından çatıda oyunlarına devam eden gençler, bu kez de çatıdan çatıya atladı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen gençler yürekleri ağza getirdi. Bir anlık hatanın ölümle sonuçlanacağının farkında bile olmayan olmayan gençler, o tehlikeli oyunlarını kaydedip sosyal medyadan yayınladı.

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