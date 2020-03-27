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(Özel) Nostaljik tramvay boş kaldı

İstiklal Caddesi’nde bulunan ve zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği tarihi nostaljik tramvay korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan ve zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği tarihi nostaljik tramvay korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.


Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Covid-19) hayatın her alanını etkiledi. İstanbul'un tarih kokan semtleri, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği tarihi mekanlar korona virüs nedeniyle boş kaldı.


Korona virüs, İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı arasında sefer yapan nostaljik tramvayı da vurdu. Virüs öncesinde insanların binmekte güçlük çektiği hatta çocukların kapılarından sarkarak tehlikeli bir yolculuk yaptığı nostaljik tramvay bugünlerde sadece birkaç yolcuyla sefer yapıyor.

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