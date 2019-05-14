Özel öğrencilerden engel tanımayan sahne gösterileri

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi öğrencileri, engel tanımayan sahne gösterileriyle ‘Özel Eğitim Şenliği'nde' buluştu. Öğrencilerin gösterimi ilgi ile izlendi. Öğrenciler ayrıca el emeği ürünlerini de düzenlenen sergi ile görücüye çıkardı.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi, Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi öğrencileri, engel tanımayan sahne gösterileriyle Özel Eğitim Şenliği'nde bir araya geldi. İBB Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa sahnesinde düzenlenen etkinliğe öğrencilerin aileleri katıldı. Öğrenciler, mehteran takımı, tiyatro oyunu, spor ve dans etkinlikleri ile sahne gösterimi gerçekleştirdi.

“Çemberimde Gül Oya” şarkısını hep bir ağızdan söylediler

Engelli öğrencilerin mehteran gösterisiyle başlayan şenlik tiyatro gösterisi ile devam etti. Tiyatro gösteriminin sonunda ise öğrenciler, “Çemberimde Gül Oya” şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Özel öğrenciler, yıl boyunca eğitimlerde öğrendiklerini yıl sonu etkinliğinde sergileyerek hem eğlendi, hem de yeteneklerini konuşturdu. Engellilerin rol aldığı tiyatro oyunu ailelerinden tam not aldı.

Özel öğrenciler, el emeği ürünlerini sergiledi

Öte yandan “Özel Eğitim Şenliği” kapsamında gerçekleşen programda, Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi öğrencileri el emeği ürünlerini Gaziosmanpaşa Meydanı'nda sergiledi. Serginin açılışını Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve engelli öğrenciler gerçekleştirdi. Başkan Usta, standları tek tek gezdi. 16 Mayıs'a kadar Gaziosmanpaşa Meydanı'nda yer alacak sergi, vatandaşların ziyaretine açık olacak.

“Belediyemize teşekkür ediyorum”

Mehteran Takımında ilk defa yer alan Seyit Ali Küçük, “ ilk defa yer alıyorum. Engellilerin hayata tutunmasında büyük katkısı bulunan Belediyemize teşekkür ediyorum. Mutluyuz, engelliler için böyle sosyal faaliyetler de bulunmakta mutluyuz. Ailemle birlikte geldim” dedi.

“Burayı çok seviyorum, burada kendimizi buluyoruz”

Tiyatro da yeteneğini sergileyen Mert Seçkin Çekici, “ Annem ve yengemlerle geldik. Heyecan var. Umarım sözleri unutmam diye sürekli tekrar yapmaya çalışıyorum. Burayı çok seviyorum. Burada kendimizi buluyoruz. Arkadaşlar ediniyoruz. Sosyal çevremiz daha çok genişliyor. Burası bize bunları katıyor. Bizler buraya gelerek hem kendimizden bir şeyler katıyoruz hem de burası bize çok şey katıyor” şeklinde konuştu.

“Onları dünyaya alıştıralım”

Özel öğrenciler olmasına rağmen çocukların çok yetenekli olduğunu vurgulayan Beden Eğitimi Öğretmeni Mehtap Er, “ Çocuklarımız çok yetenekliler. Özel çocuklar olmasına rağmen gayet başarılılar. Bizde sonuç alınca çok mutlu oluyoruz. Büyük bir aile olduk. Kardeşimiz ve çocuğumuz gibi oldular. Algıları çok yüksek. Ne verirsen onu alıyorlar. Amacımız ilk başta sosyalleşmeleridir. Evde durmasınlar, içlerine kapanmasınlar, daha çok geriye gitmesinler. Engel seviyeleri artmasın diye buraya getiriyoruz. Sosyalleşsinler, mutlu olsunlar ve evlerine güzel yüzle gitsinler istiyoruz. Onları dünyaya alıştıralım. Kendi dünyalarına girmesinler. Bu bize yetiyor” ifadelerinde bulundu.