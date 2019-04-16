Özel öğrencilerden engelleri aşan etkinlikler

Öğrenciler, engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak için bir dizi etkinlik düzenleyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan etkinlikler, 22-30 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Daha yaşanabilir bir dünya, temiz bir çevre için engelleri aşıyoruz” düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanan etkinlikler 22 Nisan saat 10.30'da Nişantaşı'nda Maçta Caddesi'nden Maçka Parkı'na kadar sürecek yürüyüşle başlayacak. Aynı gün saat 22.00'da TRT Tepeüstü Stüdyolarında “TRT engelsiz sahne programı” gerçekleştirilecek.

Etkinlik haftası 24 Nisan'da Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenecek “survivor oyunları ile etkinlik”, 25 Nisan'da Cevahir AVM'de düzenlenecek “engelsiz film gösterimi” ve 26 Nisan'da Şişli Camii önünde başlayacak olan “çevre temizliği” ile devam edecek.

Engelsiz öğrenciler 29 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür merkezinde “Engelsiz kent hayatı” konulu bir panel düzenleyecek. Etkinlik haftası 30 Nisan tarihinde Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “Engelsiz Kent Konseri” ile sona erecek.

Öğrencileri toplumun öteki yüzünün görünür, duyulur ve anlaşılır olması için herkesi daha duyarlı olmaya davet etti.