Özel öğrencilerden “geri dönüşüm” sergisi

Öğrencilerden kimi peçetelerden gelinlik, kimi de yoğurt kovalarından müzik aleti yaparak geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturdu.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü sebebiyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Engelliler Sarayı'nda farklı branşlarda eğitim gören kursiyerler, atık materyallerden yaptıkları ürünlerden oluşan bir sergi açtı. Sergi salonunda yoğurt kovalarından yapılan davula, gazetelerden yapılan tepsiye ve peçetelerden yapılan gelinliğe kadar çok sayıda tasarım yer aldı. Atık malzemelerin adeta birer sanat eserine dönüştüğü sergi, davetlilerin beğenisini topladı. Sergiyi gezen lise öğrencileri de ürünlerin yapılışı hakkında engellilerden bilgi alarak, onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

"Mutlaka görülmesi gerekiyor"

Sosyal sorumluluk açısından çok anlamlı etkinlikten dolayı engellileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kursiyerlerimiz emeklerini göz önüne sererek sanatsal olduğu kadar sosyal mesaj da veriyorlar. Bu sergiyle herkese tüketirken

dikkat etmeleri gerektiği söyleniyor. Bu serginin mutlaka görülmesi gerektiğini düşünüyorum ve hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum” dedi.

Engelliler Sarayı'nda açılan sergi 3 Kasım Çarşamba gününe kadar gezilebilecek. Öte yandan 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerle de diğer engelli kursiyerler geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi.