İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı

Avcılar’da okul çıkışı iki öğrenci gurubu arasında çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı.

Avcılar'da okul çıkışı iki öğrenci gurubu arasında çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı. Kavga esnasında diğer öğrenciler panik yaşarken yaralanan öğrenci 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bıçaklama olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Edinilen göre Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 9. sınıf öğrencileri arasında okul çıkışında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9. sınıf öğrencisi İlker Ö. kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı. Arkadaşları tarafından park içerisinde ilk müdahalesi yapılan İlker Ö. olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bıçaklama olayının ardından kaçarak izini kaybettiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olayın yaşandığı anlarda diğer öğrencilerin büyük panik yaşadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.