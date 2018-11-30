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(Özel) Öğretmene kızdılar okulu bastılar

Avcılar’da bir okulda bulunan veli ile öğrenci arasında çıkan tartışma veli yakınlarının gelmesi ile büyüdü.

Avcılar'da bir okulda bulunan veli ile öğrenci arasında çıkan tartışma veli yakınlarının gelmesi ile büyüdü. Okulu basan veliler ve öğretmenler arasındaki arbede okulun kamerasına yansıdı. Öte yandan, başka veliler de çocukların önünde yaşanan kavgaya tepki gösterdi.


Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda yaşandı. İddiaya göre, bir öğrenci velisi okulun kapısında duruyordu. Bu sırada okulda görevli öğretmen ise okulun girişine araba ile girdi. Öğretmen veliye çekilmesi gerektiğini söyledi. İkili arasında yol yüzünden çıkan tartışma kavga dönüştü. Kavga sonrası iddiaya göre, öğretmen öğrenciye tokat attı. Kısa süre sonra öğrenci velisinin diğer yakınlarının da gelmesi ile okulda arbede çıktı. Olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek karşılıklı şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü.


Olayla ilgili yaşananlarda sonra ise öğretmenlerin sendikası tarafından okulda açıklama yapıldı. Yaşanan arbede ve diğer olaylar ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğretmen okula doğru kaçıyor. Ardından veliler okulu basarak öğretmeni arıyorlar. Bu sırada öğrencilerin panik halinde kaçtığı görülüyor.

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