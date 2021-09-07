(Özel) Okula giren öğrenciler, ezilmemek için motokuryelerden kaçıyor

Yenibosna'da Altınyıldız İlkokulu öğrencileri, yıllardır bitmeyen metro inşaatı nedeniyle okullarına girmekte zorlanıyor. İnşaat nedeniyle yolun kapatılması ve motosikletli kuryelerin yaya yolunu kullanması, öğrencilerin can güvenliğini de tehdit ediyor. Duruma isyan eden veliler de en kısa sürede okul giriş çıkışlarına bir çözüm bulunmasını istiyor.

Ataköy-Olimpiyat metro hattının Bahçeilievler Yenibosna 29 Ekim Caddesi'nde bulunan Kuyumcukent istasyon inşaatı bir türlü bitirilemiyor. İnşaat nedeniyle 29 Ekim Caddesi büyük ölçüde trafiğe kapatılırken, istasyon inşası için kurulan şantiyenin hemen yanı başında bulunan Altınyıldız İlkokulu da çalışmalardan olumsuz etkileniyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulda öğrenci ve veli hareketliliği artarken, okula giriş çıkışlar ise büyük sorun oluşturuyor. Metro inşaatı nedeniyle kapatılan caddede bırakılan ufak bir yaya yolundan okula girmeye çalışan veli ve öğrenciler, her gün tehlikeyle burun buruna geliyor. Daracık bir kaldırımdan okula ulaşmaya çalışan öğrenciler ve veliler, bir de ezilmemek için sipariş götürmeye çalışan ve yaya yolunu kullanan motokuryelerden kaçmaya çalışıyor. Yaşanan duruma isyan eden veliler, konuya acilen bir çözüm bulunmasını istiyor.

"Buradan biz bile geçemiyoruz"

Okula gelirken motokuryeler nedeniyle kendilerinin bile kaldırımda yürümekte zorluk çektiğini belirten Suzan Öztürk isimli veli “Bu yol daraltılmış durumda 15 dakikadır biz buradayız biz bile geçemiyoruz buradan çok rahatsız olduk. Motosikletler insanlara çarpacak, buradan geçilir mi? Okul yönetiminin bunu çözmesi lazımdı” diye konuştu.

Kaldırımın çocuklar için çok büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Altay Hamza ise ”Kurye motorları sık sık geçiyor buradan ben gelirken gördüm çocuk arabasıyla yürürken korna çalıp yol verin diyor. Kaldırımda sanki onların yolu burası. Çok tehlikeli bir yer yanında biz olmasak büyük bir tehlike. Biz müdür beyle konuştuk buraya Büyükşehir belediyesi bakıyormuş yazı yazacağız buranın çözülmesi lazım” dedi.

Kaldırımın çok dar olduğunu belirten Gamze Adıgüzel ise “Geçen motorlardan çok endişeliyiz. Burası çok dar burada çocuklara bir şey olsa bunun sorumluluğunu kim alacak. Mutlaka bir çözüm bulunması lazım” ifadelerini kullandı.