Özel okullu öğrencilerden "özel" çocuklara tam donanımlı sınıf

Öğrenciler, kendi emekleriyle yaptıkları eşyaların satıldığı sergiden elde ettikleri gelirle Bahçelievler'deki Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'na özel eğitim gereken çocuklar için tam donanımlı bir sınıf yaptırdı.

Bir özel okulun öğrencileri her yıl gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında bu yıl da özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için harekete geçti. Tüm okulun birlikte çalıştığı projede ilkokul öğrencileri sanat derslerinde yaptıkları takı ve dekorasyon ürünlerini, ortaokul ve lise öğrencileri bilgisayar ortamında tasarladıkları anahtarlık, kitaplık aksesuarı, çeşitli oyuncaklar gibi ürünleri üç boyutlu yazıcı ile basarak okulda düzenlenen sergide satışa sundu. Öğrencilerin büyük emeklerle oluşturdukları çalışmalardan elde ettikleri gelirle Bahçelievler'deki Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'na özel eğitim gereken çocuklar için tam donanımlı bir sınıf yaptırıldı. Sınıfta öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için projeksiyon aleti, bilgisayar, kitap gibi öğrenciler için birçok unsur bulunuyor. Arel Koleji öğrencilerinin duyarlılığından memnuniyet duyan Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri ise okulda tören düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okul müdürleri, öğretmenler tarafından özel eğitimli çocuklar için yapılan sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

“Gurur verici anlamlı bir proje”

Projeye imza atan özel okulun müdürü Serdar Okan çocuklarla gurur duyduklarını ifade ederek “Çocuklarımız bu konuda duyarlı profilden yola çıkarak, kendi yaptıkları emekler doğrultusunda kazandıkları parayı otizm sınıfı açmada kullandılar. Otistik çocukların eğitimdeki durumlarını bizler biliyoruz. O nedenle böyle bir sınıfın açılmasına vesile olduğumuz için Bahçelievler'de otizmli çocukların bu sınıfta okuması bizi çok mutlu etti” dedi.

“Öğrencilerimiz için çok güzel oldu”

Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu rehber öğretmenlerinden Çağatay Ali Sezer öğrencilere teşekkür ettiklerini ifade ederek “Özel Eğitim sınıfımız açıldı, güzel şeyler getirdiler arkamda görmüş olduğunuz kitaplar gibi. Projeksiyon aleti, masalar, sandalyeler bizim için ve öğrencilerimiz için çok güzel oldu” diye konuştu.

“Empati kurduk çok mutluyuz”

Sınıfın yapılmasında emeği geçen öğrencilerden Beril Karadeniz ise “İlk önce arkadaşlarımızla araştırmalar yaptık otizm nedir diye, sonrasında empati kurduk biz onların yerinde olsaydık ne yapardık, onlar bizim yerimizde olsaydı ne yapardı diye düşündük ve bunun sonucunda bir sergi yaptık. Çıkan gelirlerle buraya bağış yaptık çok mutluyuz” şeklinde konuştu.