İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Ömerli Barajında korkutan görüntü: Yavru balıklar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

İstanbul’da bir balıkçı kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Ömerli Barajı’ndaki çok sayıda yavru balığı yaşatmak için kovayla toplayarak barajın su seviyesi yüksek olan alanına bıraktı.

İstanbul'da bir balıkçı kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Ömerli Barajı'ndaki çok sayıda yavru balığı yaşatmak için kovayla toplayarak barajın su seviyesi yüksek olan alanına bıraktı. Su seviyesi çekilen barajın bataklığa dönüşmesi, kuraklığı gözler önüne serdi.


Sonbahar Mevsiminde yeterli yağış alamayan Ömerli Barajının Kurtdoğmuş köyü mevkiinde sular çekilerek kurudu. Sazan adı verilen yavru balıklar bataklığa dönen barajda balçık alanda kaldı. Çevredeki bazı köylüler, küçük su birikintilerinde can çekişen yavru balıkları kurtarıp derin sulara bırakırken zamanla yarıştı. Sıcaklıkların etkisiyle suları çekilen baraj kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.