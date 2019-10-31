İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Ömerli'de kazı çalışmaları sırasında 3 işçi toprak altında kaldı

Ömerli’de bir fabrikanın atık su boru döşeme çalışmaları sırasında kazı yapan işçiler toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Ömerli'de bir fabrikanın atık su boru döşeme çalışmaları sırasında kazı yapan işçiler toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Can pazarının yaşandığı olay sonrası üç işçi göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Ömerli'de bir fabrikanın arazisinde, iddiaya göre atık su borusu döşemek için kazı çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Can pazarının yaşandığı arazide toprak altında kalan 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler itfaiyenin çabalarıyla toprak altından çıkarıldı. Yaralı işçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.