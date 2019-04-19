(Özel) Önce sola dönmek isteyen araca çarptı, sonra otoparka daldı

Beylikdüzü'nde bulunan bulvar üzerinde sola dönüş yapmak isteyen bir araca başka bir araç çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araçlardan birisi yol kenarında otoparka dalıp başka bir araca zarar verdi.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZS 2945 plakalı araç yolda seyir halindeyken 34 BM 6210 plaka numaralı araç sağ şeritten sola dönmek istedi. Bu sırada 34 ZS 2945 plakalı araç da durmayarak diğer sola dönüş yapan araca çarptı. Kaza sonrası araçlardan birisi çarpmanın etkisi ile savrularak kaldırıma çıktı. Kaldırımdan o sırada yayanın geçmemesi faciayı önlerken kazaya karışan diğer araç yol kenarındaki araç satış ofisinin otoparkında park halindeki bir araca çarptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kaza da hafif yaralanan vatandaşlardan birisi ambulansa kaldırılırken kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Otoparkında bulunan aracı zarar gören esnaf ise yaşananları aktararak, "Allah'tan yaya çarpma durumu olmadı. Bu yolda esnaf olarak da şikayetçiyiz her gün kaza oluyor" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın sola dönmek istemesi ve hızla gelen diğer aracın ise çarparak yol kenarına savrulduktan sonra otoparktaki araca çarpması görülüyor.