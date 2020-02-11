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(Özel) Ormanı molozla doldurdular

Başakşehir’de ormana dökülen molozlar doğaya verilen tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.

Başakşehir'de ormana dökülen molozlar doğaya verilen tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi molozları temizlemek yerine bölgenin güvenlik kameraları ile izlendiği uyarılarını yazılı tabelalar astı.


Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde ormanlık alana dökülen moloz yığınları bu kadarına pes dedirtti. Ormana dökülen moloz yığınları ağaçların her yanını tamamen kapattı. Gün geçtikçe molozlardaki kimyasallarla zehirlenen ormanların içler acısı görüntüsü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde doğaya verilen zararın büyüklüğü ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi temizlemesi gereken ormanlık alana sadece uyarı levhaları koymakla yetindi. Levhalarda ise alana moloz dökülmesinin yasak olduğunu ve güvenlik kameralarından alanın izlendiği uyarıları yazıldı.

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