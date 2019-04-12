(Özel) Ormanlık alanda aç kalan kirpi ilçe merkezine indi

İstanbul Arnavutköy'de yiyecek bulmak için ormanlık alandan yerleşim alanlarının olduğu bölgeye gelen kirpi, bir evin bahçesinde mahsur kaldı. Mahsur kalan kirpi itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Arnavutköy'de yiyecek bulmak için ormanlık alandan yerleşim alanlarının olduğu bölgeye gelen kirpi, bir evin giriş katındaki balkona düştü. Kirpiyi fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, balkonda mahsur kalan kirpinin imdadına yetişti. Aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen kirpiye su veren ekipler, ardından kirpiyi bir kutuya koyarak mahsur kaldığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin aracına alarak taşıdığı kirpi, daha sonra doğal ortamı olan ormanlık alana bırakıldı.

“Yaşadığını anladık”

Kirpiyi fark ederek itfaiye ekiplerine durumu bildiren Çiğdem Kavraz, “Dün akşamüzeri bahçemize kirpi düştüğünü fark ettim. Yiyecek arıyordu, ekmek attım ancak bizim daire yukarıda kaldığı için su veremedim. İtfaiye ekiplerini aradım, ekipler gelerek kirpiyi mahsur kaldığı yerden kurtardılar. Ekiplerle birlikte kirpiye su içirdik yaşadığını anladık itfaiye ekipleri kirpiyi buradan ormana götürerek doğal ortamına bıraktı” dedi.