(Özel) Orta refüjde asılı kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yolcular uzun süre yol kenarında başka bir otobüsün gelmesini bekledi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Sultangazi Kuzey Marmara otoyolu Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşan kurban bayramı tatili öncesi taşıdığı 40 yolcusu ile İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarından Mardin'e gitmek üzere hareket eden M.Y. yönetimindeki 73 DA 435 plakalı seyahat otobüsü ile M. K. yönetimindeki 34 NZ 3436 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden M. K. aracı ile yol ortasında ters dönerek orta refüjde asılı kalırken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası sürücüler arasında kısa tartışma yaşandı. Gerginlik yolcuların ve polisin araya girmesiyle önlendi.

Yolcu otobüsü yaklaşık 1 buçuk saatlik gecikmenin ardından Mardin'e gitmek üzere yola devam ederken, refüjde asılı kalan ve maddi hasar gören diğer araç ise olay yerine çağırılan çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.