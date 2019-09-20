İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Ortaokulda dehşet anları kamerada

Esenyurt’ta bulunan bir ortaokulda 5’inci sınıf öğrencisi, 3’üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü.

Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kıraç Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5'inci sınıf öğrencisi teneffüs sırasında 3'üncü katta bulunan sınıfının penceresine çıkarak aşağıya düştü. Öğrencinin çığlıklarını duyan okul yönetimi ve veliler olay yerine doğru koştu. Okula gelen sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencinin okuldan kaçmak için camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi.


Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarında da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sınıfın penceresine çıkan öğrenci, bir süre aşağıya bakıyor ve ardından düşüyor. Olayın ardından veliler panik içerisinde okulun bahçesine koşuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.