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(Özel) Otelde kalan 32 yaşındaki şahıs, kendini asarak intihar etti

Pendik’te bir otelde 2 gündür kalan İrfan Özay isimli şahıs, kaldığı odada kendisini iple asarak intihar etti.

Pendik'te bir otelde 2 gündür kalan İrfan Özay isimli şahıs, kaldığı odada kendisini iple asarak intihar etti.


Olay, Pendik'te bir otelde dün akşam saat 20.30 sıralarında yaşandı. Otelde iki gündür kaldığı öğrenilen 32 yaşındaki İrfan Özay isimli şahıs, kendisini kaldığı odada iple asarak intihar etti. Özay'ın cansız bedenine rastlayan otel çalışanları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yürüttü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Özay'ın cansız bedeni Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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