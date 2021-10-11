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(Özel) Otobanda yürekler ağza geldi: O anlar kamerada

Bağcılar’da otobanda yolun karşısına geçen 3 genç, yürekleri ağza getirdi.

Bağcılar'da otobanda yolun karşısına geçen 3 genç, yürekleri ağza getirdi. Yolun ortasındaki demir bariyerlerde bir süre bekleyen gençler, yolun karşısına geçmeyi başardı. Gençlerin tehlikeliye davetiye çıkaran davranışı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bağcılar istikameti Göztepe mevkiinde meydana geldi. Otobanda yolun karşısına geçmek isteyen 3 genç, görenleri şaşkına çevirdi. Araçların sür'atle geçtiği otobanda yolun ortasındaki demir bariyerlerde bir süre bekleyen gençler, koşarak karşıya geçmeyi başardı. Gençler yürekleri ağızlara getirirken, gençlerin tehlikeli davranışı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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