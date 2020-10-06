(Özel) Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yerinden fırladı

Pendik'te seyir halinde olan motosiklet, bir anda yola giren otomobille hızla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yerinden fırladığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ara sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü bir anda ana yola çıkarak yoluna devam etmek istedi. O sırada yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ise hızını alamayarak otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak yere düştü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ile çevredeki vatandaşlar, yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ara sokaktan çıkarak ana yola giriyor, o sırada hızla ilerleyen motosiklet de duramayarak otomobile çarpıyor.