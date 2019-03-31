İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

(Özel) Oy vermeye keçisiyle geldi

-Başakşehir’de yaşayan Ali Sever isimli vatandaş, oy kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı "prenses" isimli keçisiyle birlikte geldi.

-Başakşehir'de yaşayan Ali Sever isimli vatandaş, oy kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı "prenses" isimli keçisiyle birlikte geldi.


31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi sabah 08:00 itibariyle başladı. Seçimlerin heyecanla devam ettiği İstanbul'da ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Başakşehir'de Ali Sever isimli bir vatandaş oy vermek için okula 24 saat yanından ayırmadığı "Prenses" isimli keçisiyle ile beraber geldi. Ancak okulda bulunan görevliler keçinin okula girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sever keçisi prensesi okulun dışında bırakarak oy vermek için okula girdi.


Sever “Keçim dışarıda kalacak ben oy verip dışarıya çıkacağım. Pazar günü de keçimle beraber Yenikapı'da bulunan miting alanına gittim ancak iki güvenlik noktasını geçtim ama alana giremedim. Keçime çocuğum gibi bakıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.