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(Özel) Oyuncu Umut Oğuz'un eşi taburcu oldu

Oyuncu Umut Oğuz’un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi Sevilay Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Oyuncu Umut Oğuz'un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi Sevilay Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.


Oyuncu Umut Oğuz'un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi Sevilay Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Oyuncu Umut Oğuz, ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan ederek kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne teşekkür etmişti. Sevilay Oğuz bugün hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Sevilay Oğuz, hastaneden maskesini takarak eşiyle birlikte ayrıldı.

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