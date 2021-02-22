(Özel) Pandemi Kadıköy'deki antikacıları da vurdu; müzayedeler sosyal medyaya taşındı

Kadıköy'deki antikacılar şu sıralar derin bir sessizliğe büründü. Pandemi nedeniyle vatandaşların uğramaz olduğu antikacılar çözümü sosyal medya üzerinden müzayede düzenlemekte buldu.

Tarihi parçalar sosyal medya üzerinden yapılan müzayedelerle alıcılarıyla buluşuyor. Kadıköy'de antikacılar içerisinde onlarca kalabalıkla yapılan müzayedeler pandemi nedeniyle müşterilerin azalması sonrası yerini sosyal medyaya bıraktı. Tarihi parçalar sosyal medya üzerinden yapılan müzayedelerle alıcılarıyla buluşuyor. Antikacılar müzayedeye çıkaracakları ürünün hazırlıkları tamamlandıktan sonra gün ve saat belirlenip alıcılarla sanal ortamda buluşuyorlar. Satışlar sadece İstanbul sınırlarıyla kalmıyor, istenilen her yere ürünler ulaştırılıyor.

“Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar sayesinde antikacılar ayakta kalabiliyor”

Kadıköy'de antikacılık yapan Alparslan Ünal, “Pandemiye girdikten sonra maalesef dükkancılık bir nebze öldü diyebiliriz. Biz de artık ürünlerimizi internet üzerinden satıyoruz. Açık arttırmayla satışları gerçekleştiriyoruz. Müzayedeler düzenliyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar sayesinde antikacılar ayakta kalabiliyor. Ayrıca Pandemi nedeniyle Avrupa'ya çıkışlarda problem yaşadığımız için ürün çeşitliliğinde bir azalma söz konusu. Elimizdeki ürünleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yurtiçine yöneldik” diye konuştu.