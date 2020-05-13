(Özel) Parkları doldurup eğlenen çocukların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi

Parklar çocuklarla dolup taşarken, yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Bugün 0-14 yaş grubuna 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıktı. Kimi çocuklar parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görülen çocukların neşesi yüzleri güldürdü. Salıncakta sallanan çocuklar, “Çok mutluyuz, evde sıkılmıştık. Tayyip amca izin verdi dışarıya çıktık. Oynuyoruz” dedi. Vatandaşlar da çocukları dışarıda görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Salgının bir an önce bitmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kağıthane Sadabad Parkı'nda ise çocuklar doyasıya eğlendi. Bazı çocuklar bisiklet sürerken bazıları da halı sahada top oynadı. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.