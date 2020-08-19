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(Özel) Patenli gencin tehlikeli yolcuğu kamerada

İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Ana yolda otobüsün arkasına takılan patenci, yürekleri ağza getirdi.


İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sultanbeyli'de ana yolda genç patenci, kamyonetin arkasından tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. O anlar ise seyir halinde olan bir başka araçtaki vatandaş tarafından görüntülendi. Gencin kamyonetin arkasına takılarak seyir etmesi yürekleri ağza getirdi.

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