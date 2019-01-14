(Özel) Patenli gençlerin tehlikeli tramvay yolculuğu

Taksim'de patenli gençler tramvayın arkasına tutunarak, yolculuk yapmaya çalıştı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesinde, bir grup patenli gencin seyir halindeki nostaljik tramvayın arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. İstiklal Caddesinin simgesi olan nostaljik tramvayda gençlerin tehlikeli yolculuğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençler vatandaşların uyarılarına rağmen tehlikeli oyunlarına devam ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.