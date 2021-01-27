İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Paylaştığı video kurgu çıkan youtuber Adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada yayılan su satan çocukla ilgili bir videonun kurgu olduğu ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Youtuber Fariz Bakshshaliyev, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca videoya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Bağcılar polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Fariz Bakshshaliyev'i karakoldaki sorgusu sona erdi.


Polisteki sorgusu tamamlanan youtuber Fariz Bakshshaliyev, adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.