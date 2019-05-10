(Özel) Pendik sahil yolunda kaza: 1 yaralı

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazanın şokunu yaşayan bir kadın yolcu kaldırımda hüngür hüngür ağladı.

Kaza, Pendik sahil yolunda 15.30 sıralarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan E.E. kırmızı ışığın yanmasıyla aracını durdurdu. O sırada arkadan gelen Ö.Ü. yönetimindeki araç duramayarak önündeki araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü Ö.Ü. olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşadığı kazadan etkilenen bir kadın yolcunun da kaldırıma oturarak ağladığı görüldü. Olay yerine gelen trafik polisleri yoldaki trafik akışını güvenli şekilde sağladı.