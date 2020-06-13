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(Özel) Pendik'te 9. kattan düşen 84 yaşındaki alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti

Pendik’te 10 katlı binanın 9’uncu katındaki evin balkonundan düşen alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Pendik'te 10 katlı binanın 9'uncu katındaki evin balkonundan düşen alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te Orhangazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre alzheimer hastası A.N (84) isimli kadın, evde diğer aile bireylerinin olmadığı saat 13.30 sıralarında 10 katlı bir binanın 9'uncu katındaki evin balkonundan dengesini kaybederek kaldırıma düştü. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şerit çekerek güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşların toplanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Olayı gören görgü tanığı, “Aracımı park ettikten sonra bir ses duydum. Baktığımda yaşlı kadın yerde yatıyordu. Acil servis ekiplerine haber verdik. Polisler geldi. 84 yaşında alzheimer hastası yaşlı bir kadınmış. Düşmenin etkisiyle hayatını kaybetmiş Allah rahmet eylesin “ diye konuştu.


Öte yandan, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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