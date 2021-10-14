(Özel) Pendik'te adını Kurt askerlerden alan Kurtdoğmuş köyü tarihiyle dikkat çekiyor

Pendik'te bulunan Kurtdoğmuş köyü, şehir içinde köy hayatı yaşanmasının yanı sıra tarihiyle de dikkat çekiyor. Köyde nesilden nesile aktarılan rivayetlere göre, Orhan Gazi, Aydos Kalesi'ni fethetmek için bölgede askeri birlikler yetiştirilmesini sağlıyor. Kurtdoğmuş köyünün adı ise, bölgede yetişen ve savaşlarda cenk eden Kurt askerlerden geliyor. Yine Pendik'te bulunan Yayalar, Dolayoba, Kurtköy gibi mahalleler de adlarını yıllar önce bölgede yerleşen askeri birliklerden alıyor. Köy halkı ayrıca bölgede bulunan, en az 500 yaşındaki dev ağaç ve sarıklı mezar taşlarının da köyün tarihine ışık tuttuğunu dile getiriyor.

Pendik'te bulunan Kurtdoğmuş Köyü, İstanbul'da köy hayatı yaşanan sayılı yerlerden olma özelliğinin yanı sıra, rivayetleri ve tarihiyle de dikkat çekiyor. Bölgede yaşayan halk arasında, nesilden nesile anlatılan rivayete göre 1300'lü yıllarda bölgede yerleşim sağlayan Orhan Gazi, şimdiki adı Aydos, o zamanki adı Keçi kalesi olan kaleyi fethedip bölgede tam hakimiyet sağlamak için hazırlıklar yürütmüş. Fetih için savaşacak askerlerin eğitimi yine Kurtdoğmuş köyü ve bölgesinde yapılmış. Bölgede, dönemin komando asker tarzında yetiştirilen Kurt asker, moral subayı olarak görev alan Şeyhli asker, süvari olarak görev alan Obalı asker, dönemin piyade birliğine benzeyen Yaya asker gibi farklı tarzlarda askeri birlikler yetiştirilmiş. Hazırlıkların ardından Orhan Gazi, ordusuyla beraber Aydos Kalesi'ne gizli bir geçitten girerek kalenin fethini gerçekleştirmiş. Fethin ardından bölgenin Türkleştirilip hakimiyetin daim kılınması amacıyla Kurt askerler Kurtköy civarına, Şeyhli askerler Şeyhli Mahallesi ve civarına, Obalı askerler Dolayoba Mahallesi ve civarına, Yaya askerler Yayalar Mahallesi ve civarına yerleştirilmiş. Geri hizmette bekleyen askerler de eğitim alanı olarak kullanılan Kurtdoğmuş köyüne yerleştirilmiş. Pendik'te bulunan bu mahallelerin bugünkü adlarını, o dönemde bölgeye yerleştirilen askeri birliklerden aldığı köy halkı tarafından rivayet edilmekte.

Öte yandan köyde bulunan ve köy halkı tarafından en az 500 yaşında olduğu değerlendirilen dev ağaç ise köyün köklü geçmişine ışık tutuyor. Kimi köylüler, ağacın altında evliya mezarı olduğuna dair geçmiş yıllarda hikayeler ve rivayetler duyduklarını dile getiriyor.

Ayrıca köyde bulunan ve mezar taşlarında sarık şeklinde desen olan mezarlar da köye gelenlerin ilgisini çekiyor. Kimi köy halkı, mezarların yıllar önce bölgede yaşamış ve Aydos Kalesi'nin fethinde görev almış Kurt askerlere ait olduğunu iddia ederken, kimisi de bölgede bir süre yaşamış olan Traklar'a ait olduğunu dile getiriyor.

“Kurtdoğmuş, adını Kurt askerden alıyor”

Kurtdoğmuş köyü sakinlerinden Oktay Ünlü, “Burada kurt askeri yetişiyor. Kurtdoğmuş adını oradan alıyor. Burası da bizim eski tarihi mezarlığımız. Sarıklı taşlarımız var. Daha önceden bu sarıklı taşlarımızı alıp çaldılar, götürdüler. Böyle birkaç tane kaldı. Dede ağacı da var. Ağacın yaşı yedi, sekiz, dokuz yüz senelere dayanıyor. Köyümüzün geçmişi, ihtiyarlarımızdan duyduğumuza göre yedi yüz, sekiz yüz senelik tarihimiz var” dedi.

Köy sakinlerinden Seyit Sivri, “Ertuğrul Gazi'nin oğlu Orhan Bey bu köyde kurt askeri yetiştiriyor. Yetiştiriyor ve Kurt köyünde toplanıyor. Toplanma yeri, Kurtköy merkez. Orada toplanıyor. Dolayoba köyü'nden dolanıyor. Çoban rolüne giriyor, keçi sürüsüyle birlikte Aydos'a Sultanbeyli'ye doğru gidiyor. Kaleye doğru. Kalenin bir kızı var. Kızla anlaşıyorlar. Kalenin girişini, çıkışını öğreniyor Orhan Bey. Sonra tekrar gelip keçilerin boynuzlarına mum bağlıyor, ateşliyor. Kaleyi alıyor, sonra Üsküdar'a gidiyor. Üsküdar'dan Konstantin'e geçemiyor. Tekrar dönüyor Bursa, Çanakkale, Gelibolu. Ömrü yetmiyor, İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet'e nasip oluyor. Bu köyün tarihçesi böyle. Kurtdoğmuş'un bin senelik tarihi var. Birkaç yerlerde mezarlık var ama kaybolmuş. Ağaç, bir şey kalmamış. Mezar yerleri var” diye konuştu.