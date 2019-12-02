(Özel) Pendik'te anne kız hırsızlar kamerada

Pendik'te kızıyla beraber züccaciye dükkanına giren kadın, rafta duran ürünü kaşla göz arasında kıyafetinin içine soktu. Değeri yaklaşık 250 lira olan ürünü çalan kadın, kızıyla beraber dükkandan çıkacakları sırada yakayı ele verdi. Kadının raftaki eşyayı kıyafetinin içine sokarak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te bir züccaciye dükkanında yaşandı. Dükkana giren bir kadın ile kızı olduğu iddia edilen genç kız, ürünleri inceliyormuş gibi yaparak dükkanda gezmeye başladılar. Daha sonra kadın, rafta duran eşyayı çalmak için en uygun anı kolladı. Raftaki eşyayı kaşla göz arasında alan kadın hızla kıyafetinin içine soktu. Dükkan çalışanlarının kendilerini fark etmediğini düşünen kadın ile kızı dükkanın kapısına doğru yöneldi. Fakat hırsızlığı fark eden dükkan çalışanı, şahısları kapıdan çıkmadan durdurdu. Dükkan çalışanı, çalınan ürünü geri aldıktan sonra kadın ile genç kızı serbest bıraktı.

Anne ile genç kızın dükkanda ürünü çalmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın ile genç kız rafın önünde geziyor. Kadı gözüne kestirdiği ürünü alarak kıyafetinin içine sokuyor.