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(Özel) Pendik'te bir kadın kendini yangın merdivenine astı

Pendik’te bir kadın site içerisindeki yangın merdivenine kendini asarak hayatına son verdi.

Pendik'te bir kadın site içerisindeki yangın merdivenine kendini asarak hayatına son verdi. Kadını yangın merdiveninde asılı olarak gören yakınları sinir krizi geçirerek bayıldı. Kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında, Pendik Yenişehir Mahallesi'nde bulunan sitede isimi henüz öğrenilemeyen bir kadının yangın merdiveninde iple asılı cansız bedeni bulundu. Durumu gören görgü tanıkları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken kadının yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yakınları ise bayılarak hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Savcı'nın incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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