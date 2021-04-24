İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel)- Pendik'te ‘cips hırsızı' karga, iş yeri sahibine yakalandı

Pendik’te bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalandı.

Pendik'te bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalandı. Yüzleri gülümseten o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Pendik'te bir bakkal dükkanına ait stantta yaklaşan ve cips paketini alarak kaçmaya çalışan karga iş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Yüzleri gülümseten o anlarda karga cips paketini de bırakıp, uçarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.


Görüntülerde, standa yaklaşan karganın cips paketini gagasıyla aldığı esnada iş yeri sahibine yakalanması üzerine cips paketini de bırakarak uçarak uzaklaştığı görülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.