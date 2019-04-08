(Özel) Pendik'te dereye uçan araçtan burnu bile kanamadan sağ çıktı

Pendik'te bir sürücü arkadan gelen başka bir araca yol vermek isterken aracıyla dereye uçtu. Dereye uçan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Kaza, Pendik Çamçeşme Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Sinan Aydoğmuş, arkadan gelerek kendisine selektör yapan bir araca yol vermek istedi. Yağan yağmurdan dolayı ıslanan yolda kontrolünü kaybeden sürücü yolun kenarındaki dereye uçtu. Sürücü dereye uçan araçtan sağ çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dereye uçan aracın sürücüsü Sinan Aydoğmuş, "Arkada araba vardı selektör yaptı yol vereyim dedim, yağmur da yağıyordu. Virajı alamadım buraya düştüm. Yerler kaygandı ve virajı dönerken de direksiyonu toparlayamadım. Ayağımda biraz hafif yaralanma var” dedi.

Kazayı gören vatandaşlar ise sürücünün araçtan sağ çıkmasının şaşkınlığını yaşadı.