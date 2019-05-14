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(Özel) Pendik'te doğalgaz borusunun patlaması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti

Pendik’te önceki hafta kazı sırasında doğalgaz borusunun patlamasının ardından ağır yaralanan Sefa Kınataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pendik'te önceki hafta kazı sırasında doğalgaz borusunun patlamasının ardından ağır yaralanan Sefa Kınataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası ortaya çıkan yeni görüntülerde ise ağır yaralı gence diğer vatandaşların müdahale ettiği anlar görülüyor.


Pendik Erol Kaya Caddesi'nde 5 Mayıs günü kazı sırasında patlama meydana gelmiş, olayda Sefa Kınataş (24) isimli genç ağır yaralanmıştı. Kınataş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerinde büyük panik yaşanıyor. Alevler metrelerce yukarı çıkarken, yaralı gence vatandaşlar müdahale etmeye çalışıyor.

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