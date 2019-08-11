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(Özel) Pendik'te duvara çarpan sürücü araç içerisinde sıkıştı

Pendik’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, beton duvara feci şekilde çarptı.

Pendik'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, beton duvara feci şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Rüstem Kaya araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.


Kaza, Pendik Dumlupınar Mahallesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Rüstem Kaya kontrolündeki 03 F 0058 plakalı araç kontrolden çıkarak beton duvara feci şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Görgü tanıklarının durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiyenin çabası sonrasında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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