İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Pendik'te feci motosiklet kazası kamerada

Pendik’te hızla gelen bir servis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Pendik'te hızla gelen bir servis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü yola savruldu. Yaşanan feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik'te 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında ilerleyen bir paket servis firmasında çalışan motor sürücüsü, yol kesişiminde hızla gelen bir servis aracının çarpmasıyla yola savruldu. Motor sürücüsünün kullandığı kask ise kafasından çıkarak yola fırladı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün dört yola geldiği esnada yolun sağ tarafından hızla gelen bir servis aracının çarpması sonrası savrulduğu ve kafasında bulunan kaskında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kafasından fırladığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.