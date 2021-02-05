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(Özel) Pendik'te iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Pendik’te iki motosiklet sürücüsü yol üzerinde birbirleriyle çarpıştı.

Pendik'te iki motosiklet sürücüsü yol üzerinde birbirleriyle çarpıştı. Yaralı motosiklet sürücülerinden birine olay yerinde müdahale edilirken diğeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir vatandaş ise yerde yatan yaralının yüzünü eliyle kapatarak güneşten korudu.



Kaza, Pendik Kavakpınar Mahallesinde dün 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yola girmek için bir anda önüne çıkan başka bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de motosikletlerinden düşerek yaralandı. Yaralılardan biri vatandaşın yardımıyla yoldan kaldırılarak kaldırımdaki bir sandalyeye oturtuldu. Diğer yaralı ise yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Bir vatandaş da yaralı sürücünün yüzüne güneş vurmasını engellemek için yaralının yüzünü elleriyle ve kartonla kapatarak dakikalarca bekledi. Yerde yatan yaralı daha sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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