(Özel) Pendik'te kısıtlamayı delip restoranda alkol alan şahıs, “Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam”

Pendik'te sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri açık olan eğlence mekanlarına baskın düzenledi. Düzenlenen baskında kısıtlamayı da delip alkol alan şahıslar kameraya tepki göstererek, Biz de vatansever insanlarız bizi etiket mi yapacaksın. Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam” demesi pes dedirtti.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği saat 19.00'dan sonra açık kalması yasak olduğu halde çalıştırılan restoran ve barlara baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polis ekipleri açık olan restoranda alkol alıp eğlenen 7 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri eğlenen 7 kişinin üst aramasını yaparak GBT sorgusu yaptı. O esnada alkol alıp eğlenen gençlerin masadaki rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Daha sonrasında görüntülenmek istemediklerini söyleyen alkollü şahıslar kendilerini çeken gazeteciye tepki gösterdi.

“Etiket mi yapacaksın bizi”

Alkol masasında rahat tavırları ile dikkat çeken bir şahıs, “Etiket mi yapacaksın bizi ne çekiyorsun benim adım Adnan T., konuşayım mı sana? Anlatayım mı? sözleri ile tepki gösterdi.

“Vatansever insanlarız”

Daha sonrasında alkol masasından kalkarak konuşmaya devam ede şahıs, “Biz de vatansever insanlarız yani, bizi bozmaya gerek yok” dedi

“Kamera beni çekmeden cezaya imza atmam”

Polis ekiplerinin yazmış olduğu ceza makbuzunu imzalamak için kameralara poz veren şahıs, “Kamera beni çekmeden cezayı imzalamam. Ben şu masada imza atacağım. Kamera beni şuan çekiyor mu?” diyaloğu ile pes dedirtti.

Daha sonrasında polis ekipleri alkol masasında yemek yiyerek eğlenen 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını delmekten ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 25 bin 200 TL cezai işlem uyguladı. Restoran sahibine ise kapalı olması gerektiği halde açık olması nedeniyle ayrı cezai işlem uygulandı.