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(Özel) Pendik'te kontrolden çıkan araç beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda aracıyla seyir halinde olan Tacettin Ata, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptı.

Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda aracıyla seyir halinde olan Tacettin Ata, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken araçta maddi hasar meydana geldi.


Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, 34 LB 4527 plakalı aracıyla seyir halinde olan Tacettin Ak, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile götürüldü. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken araçta maddi hasar meydana geldi.

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