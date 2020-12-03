İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Pendik'te köpeğe çarpan taksici kaçtı

Pendik’te aşırı süratli taksici, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı.

Pendik'te aşırı süratli taksici, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Kaza sonrası köpek ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede aşırı hızla ilerleyen taksi şoförü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek elektrik direğine çarparak durdu. Köpek ağır yaralanırken, taksi şoförü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay güvenlik kamerasında


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak köpeği karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor, aşırı hızla gelen taksi şoförü sokak köpeğine çarpıyor, çarpmanın etkisiyle yaralanan köpek savrulurken, taksici hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.