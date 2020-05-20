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(Özel) Pendik'te sokakta bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Pendik’te bir vatandaşın cüzdanını bulan Fevzi Zeybek polis merkezine giderek teslim etti.

Pendik'te bir vatandaşın cüzdanını bulan Fevzi Zeybek polis merkezine giderek teslim etti. Bulunan cüzdan sahibine verildi.



Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir kadın cüzdanını kaybetti. Cüzdanı Ramazan kumanyası dağıtan Fevzi Zeybek cüzdanı


Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi'ne giderek teslim etti. Polis ekipleri şahsa ulaşıp karakola davet ederek içinde bir miktar para ve ziynet eşya bulunan cüzdanı sahibine teslim ettiler.



Cüzdanı teslim eden Fevzi Zeybek, "Cüzdanı polis karakoluna teslim ettim ve polis karakolunda hanımefendinin cüzdanını açtığımızda bir miktar para ve bir miktarda ziynet eşyası olduğunu tespit ettik. Sağ olsunlar ilgili memurlar da vatandaşa ulaşarak kadın çantasını hanımefendinin eşine teslim ettiler. Bugün mübarek Kadir Gecesi insanları mutlu ettik" dedi.



Cüzdanı kaybedenin eşi Tarık Dülger, "Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bu dar zamanımızda eşim cüzdanını kaybetmiş sağ olsun. Geldik teslim aldık. Ramazan ayında ağabeyimiz yardımcı oldu bize çok sağ olsun, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

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