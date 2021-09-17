(Özel) Pendik'te talan edilen tarihi konak havadan görüntülendi

Pendik'te "Sefer Usta'nın Çiftliği" olarak bilinen tarihi konak definecilerin hedefi oldu. Bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Sefer Usta Çiftliği'nin içler acısı hali havadan görüntülendi.

Pendik'te Kurtdoğmuş köyü sınırlarında içerisinde Ömerli Barajı'nın yanı başında olan tarihi konak defineciler tarafından talan edildi. Geçmişi 1890'lara dayanan konağın olduğu bölgede Rumların yaşadığı tahmin ediliyor. Tarihi konağın olduğu noktanın bir bölümü ormandan oluşurken, bir bölümünde ise tarım yapılıyor.

Geçmişte Rumlar'ın elinde olan konağa mübadeleden sonra Kerkük kökenli Sefer Usta sahip oldu ve konak “Sefer Usta Çiftliği' olarak ünlendi. Konak Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya kaçırılan silahlar için de dağıtım merkezi olarak kullanıldı. Günümüzde İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı Ömerli Barajı'nın içerisinde kalan konak, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Öte yandan altın bulma hayaliyle kaçak kazı yapan defineciler, tarihi konağı talan etti. Konak içerisinde bulunan merdivenler yıkılırken, duvarlarında çatlaklar oluştu. Konağın tavan kısmında çökme meydana geldi. Defineciler tarafından talan edilen tarihi konak, zamana yenik düşerek harabeye döndü. Harabeye dönen konak havadan görüntülendi.