(Özel) Plastik poşete karşı atık kumaşlardan alışveriş çantaları

Bağcılarlı kadınlar, 1 Ocak'tan itibaren ücretli olacak olan plastik poşetlere karşı ellerine iğne iplik ve şişlerini aldı, alışverişlerinde kullanmak için bez çantalar dikti. Kimi oğlunun kullanmadığı kot pantolonundan kimi eskiyen pardösüsünden çok kullanıma imkan sağlayan el emeği göz nuru sağlıklı alışveriş çantaları diken kadınlar, “Sıfır Atık Projesi”ne de destek oldu.

Bağcılar'da yaşayan kadınlar, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlatılan kampanya için harekete geçti. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde dikiş eğitimi alan kadın kursiyerler, 1 Ocak itibariyle ücretli olacak olan ve doğaya zarar veren plastik poşetlere karşı ellerine iğne iplik ile şişlerini aldı ve uzun süre kullanılabilecek sağlıklı alışveriş çantaları dikti. Evlerinde kullanmadıkları kumaşları ve eskiyen kıyafetleri merkeze getiren kadınlar, keçeden ipeğe ketenden satene kadar birçok kumaşı makinelerde işledi. Kimisi oğlunun kullanmadığı kot pantolonundan, kimisi eskiyen pardösüsünden çok kullanıma imkan sağlayan el emeği göz nuru alışveriş çantaları dikti. Bazı kadınlar şişlerle fileler örerken, atık kumaşları değerlendiren kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”ne de destek oldu. Rengarenk çantalar alışverişlerde kullanılmak için hazırlanırken, genç yaşlı birçok kadın, diktikleri çantalarla plastik poşet kullanımının azaltılmasına dikkat çekti.

“Doğaya katkıda bulunmak amacıyla büyük model çantalar yapıyoruz”

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde el sanatları öğretmeni olarak görev yapan Zeynep Tufan, “Burada yama yapıyoruz, kursa gelen öğrencilerle çantalar çalışıyoruz, değişik kalın dokulu kumaşlarla, büyük model çantalar yapıyoruz. Doğaya katkıda bulunmak amacıyla hem ekonomiye katkı bulunmak hem de kolay taşınabilir geniş çaplı çantalar yapıyoruz. Pantolonları değerlendiriyoruz, üstünü kesip şort olarak yapıyoruz. Altından çanta yapıyoruz iki paçasını yan yana getirip dikiyoruz. Ceplerini üstüne koyup cep çalışıyoruz, kullanmadığı atacağı dantelleri bir arkadaşımız görsel olarak kullandık” diye konuştu

“Plastik poşeti tamamen kaldırmaları gerekiyor”

Plastik poşetin doğadan uzun süre yok olmamasının gelecek nesiller için tehdit oluşturduğunu söyleyen Hatice Çağlar ise, “Hem günümü değerlendirmek hem yeni bir şeyler öğrenmek için atacağım her şeyi değerlendiriyorum. Çocuğumun pantolonunu tam atarken sonradan düşündüm kurslar sayesinde gördüğüm her şeyi ne yapabilirim, bundan ne çıkar diye düşünüyorum. Poşetlerin kalkması sağlık açısından çok iyi, poşetleri başta çıkarmaları yanlış. İnsana, doğaya zarar veren bir şeyi üretmeleri yanlış, şu an paralıya çeviriyorlar. Bunun yerine tamamen kaldırmaları gerekiyor” dedi.

“Zamanında biz fileleri kullandık”

Eskiden kese kağıdı ve bez çantalarla alışveriş yaptıklarını söyleyerek birçok bez çanta diktiğini ifade eden Hanife Tunç da, “Kendi çantamı diker pazara, markete giderim. Zamanında biz fileleri kullandık. Kese kağıdına koyulurdu, ben yaşlı olduğum için tecrübelerim var. O kese kağıdıyla meyveler alınırdı hatta benim bez çantalarım var. Poşetler pis kokuyor, bezleri makineye atıp yıkarsın daha sağlıklı” dedi.