İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Polis ekiplerinin davranışı takdir topladı

Beylikdüzü’nde devriye görevi yürüten bir polis ekibi, yolda yürümekte zorlanan yaşlı bir adamı polis otosunun ön koltuğa oturtarak gideceği yere kadar götürdü.

Beylikdüzü'nde devriye görevi yürüten bir polis ekibi, yolda yürümekte zorlanan yaşlı bir adamı polis otosunun ön koltuğa oturtarak gideceği yere kadar götürdü. Polis ekiplerinin davranışı büyük takdir topladı.


Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda devriye görevi yürüten polis ekipleri, yolda yürümekte zorlanan yaşlı bir adamı gördü. Araçtan inen bir polis memuru, trafiği kontrol ettikten sonra yaşlı adamın bastonunu alarak ön koltuğa oturmasına yardımcı oldu. Polis ekipleri, aracın ön koltuğuna oturttukları yaşlı adamı gideceği yere kadar götürürken polis ekiplerinin bu davranışı büyük takdir topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.