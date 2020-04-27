(Özel) Polis memuru iftarlık yemeğini sokak kedileri ile paylaştı

Kadıköy'de bir polis memuru iftara yakın saatlerde orucunu açmak için aldığı iftarlık yemeğini sokak kedileri ile paylaştı. İftarlık menüsünü kedilerle paylaşan polis memurunun kedileri elleriyle beslemesi duygusal anlara sahne oldu.

Kadıköy'de bir polis memuru tutmuş olduğu orucunu açmak için aldığı iftarlık yemeğini sokak kedileri ile paylaştı. Kimlik kontrolü uygulaması yapan polis memuru yanına gelen kedileri önce elleri ile sevdi. Daha sonra polis otosundan iftarlık için aldığı yemeğini getirerek sokak kedileri ile paylaştı. Polis memuru sokak kedilerini elleri ile besledi. O anlar ise duygulandırdı.