İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Polise “Kapa çeneni” diyen kadın turistler gözaltına alındı

İstiklal Caddesi’nde yapılan maske ve sigara denetimi sırasında ceza yazılan iki kadın turist ve polis arasında tartışma çıktı.

İstiklal Caddesi'nde yapılan maske ve sigara denetimi sırasında ceza yazılan iki kadın turist ve polis arasında tartışma çıktı. Polise İngilizce ‘Kapa çeneni' diyen kadın turist gözaltına alındı.


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimi yaptı. Denetlemelerde maske takmayan ve sigara içen 40'ı aşkın kişiye ceza kesildi. Polis, iki yabancı kadın turiste de maske takmadıkları için ceza kesileceğini söyledi. Fas uyruklu Hollanda vatandaşı oldukları öğrenilen iki kadın turist, o sırada kendilerini görüntüleyen basın mensubunu fark etti. Kadınlardan biri kamerayı işaret ederek, görüntü vermek istemediklerini söyledi. Bunun üzerine devreye giren bir polis, görüntü alan kişinin gazeteci olduğunu ve çekim yapabileceğini belirtti. Ancak kadınlar polisle tartışmaya başladı. Telefonu çıkaran kadın turist kendilerine açıklama yapmaya çalışan polisi gizlice görüntülemeye başlayınca, polis müdahale ederek telefonunu aldı. Kadın turistin polise İngilizce “O beni çekebiliyorsa ben de seni çekebilirim, kapa çeneni” demesi üzerine polis iki kadını gözaltına alarak karakola götürdü.



Kameraları görünce maskesini taktı


Öte yandan, yapılan tüm uyarılara ve kısıtlamaya rağmen caddede maske takmayan ve sigara içen çok sayıda kişinin olduğu görüldü. Çenelerinin altındaki maskeleri kendilerini görüntüleyen kameraları fark edince takan bazı turistlerin pişkin bir şekilde gülmesi de bu kadarına pes dedirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.