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(ÖZEL) Polisler Taksim Meydanı'nda güvercinleri böyle besledi

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ile Taksim Meydanı güvercinlere yuva oldu.

Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri ise yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi.


Korona virüs (Covid-19) salgını önleme çalışmaları kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasıyla İstanbul'un büyük ölçüde boş olduğu görüldü. Kentin en kalabalık mekanlarından olan Taksim Meydanı ise güvercinlere kaldı. Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri ise yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi. Öte yandan, Taksim Camii'nden vatandaşlara “evde kalın” çağrılarının da yapıldığı da görüldü.

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