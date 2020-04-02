(Özel) Polisten sosyal mesafeyi korumak için tebeşirli önlem

Korona virüse karşı evde kal çağrıları yapılmasına rağmen, Pendik'te korona virüs tehlikesine aldırış etmeden kendilerini sokağa atan vatandaşlar nedeniyle kalabalık oluşmuştu. Polis ekipleri vatandaşları uyarmak için harekete geçti. İlçe meydanında anons yapan polis çevredekileri uyardı. Ayrıca bankanın önüne belli aralıklarla tebeşirle daire çizerek bekleme alanları oluşturan polis, sosyal mesafeyi korumayı amaçladı.

Günden güne etkisini sürdüren korona virüse karşı önlemler artırılırken, bazı vatandaşlar evde kal çağrılarına ısrarla uymuyor. Pendik'te de korona virüs tehlikesine aldırış etmeden kendilerini sokağa atan vatandaşlar nedeniyle kalabalık oluşmuştu. Polis ekipleri bugün de dışarı çıkarak risk oluşturan vatandaşları uyarmak için harekete geçti. Pendik'te ilçe meydanına gelen polis anons yaparak vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. İlçe meydanındaki park da şerit çekilerek kapatıldı. Ayrıca polis bir bankanın önüne tebeşirle belli aralıklarla daire çizerek vatandaşlar için bekleme alanı oluşturdu. Kendileri için çizilen alanlarda bekleyen vatandaşlar bu sayede sosyal mesafeyi korumuş oldu.