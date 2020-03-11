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(Özel) Polisten uyuşturucu satıcılarına film gibi operasyon kamerada

Kartal’da uyuşturucu satışı yapan şahıslara polis tarafından film gibi operasyon düzenlendi.

Kartal'da uyuşturucu satışı yapan şahıslara polis tarafından film gibi operasyon düzenlendi. Polis, seyir halinde olan şüphelilerin aracının önünü ve arkasını bir anda kesti. Şüpheliler, polis araçlarına çarpa çarpa kaçtı. İki şüpheli de polis tarafından daha sonra yakalanırken, film gibi operasyon güvenlik kamerasına yansıdı.


Kartal'da uyuşturucu madde ticareti ve farklı suçlardan sabıkalı olan iki şahıs polis tarafından takibe alındı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 29 Şubat tarihinde şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüpheliler, otomobil ile yolda seyir halinde oldukları sırada polis ekipleri aracın hem önün hem de arkasını bir anda kesti. Şüpheli şahıslar polise yakalanmamak için polis araçlarına çarpa çarpa oradan kaçtı.


Şahısların zula yerlerini tespit eden polis, toplam 699 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Firari şahıs Hasan Murat G. 8 Mart günü Maltepe Gülsuyun Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diğer firari şüpheli N.Ö, 10 Mart günü 21.45 sıralarında polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Öte yandan polisin uyuşturucu satıcıları düzenlediği film gibi operasyon anları kameraya yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin aracı yola çıktığı sırada aracın önü ve arkası polisler tarafından kesiliyor. Şüpheliler de polis araçlarına çarpa çarpa kaçıyor.

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