(ÖZEL) Postanenin ilaçlanmak için kapatılmasına kızan şahıs ortalığı birbirine kattı

Fatih'te yeni tip korona virüs tedbiri kapsamında ilaçlanmak için kapatılan postaneye giren bir müşteri tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmamakta direndi. Postane görevlileriyle tartışan şahıs, iddiaya göre tükürerek bağırmaya başladı. Kızgın müşteri ile çalışan arasındaki tartışma bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay, Fatih Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi üzerinde bulunan Sirkeci PTT Merkezi Cağaloğlu Şube Şefliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, PTT binasının gişe bölümünde bir çalışanda yüksek ateş belirtisi görüldü. Bunun üzerine gişe bölümü boşaltılırken, kargo bölümündeki çalışanlar ve müşterilerin sağlığı için binanın ilaçlanmasına karar verildi. Binanın kapıları ilaçlanmak için kapatılacağı anda bir müşteri tüm uyarılara rağmen içeriye girdi. Çalışanlarının ikazlarına kulak asmayan şahıs dışarıya çıkmamak için tartışmaya başladı.

Postane görevlilerine tükürdü

Görevlilerin yan binada bir çalışanda yüksek ateş belirtisi görüldüğü için ilaçlama yapıldığını söylemesine rağmen işleminin yapılmasını isteyen şahıs dışarı çıkmadı. Postane görevlileriyle tartışan şahıs, iddiaya göre tükürerek bağırmaya başladı. Ağzından tükürük saçtığını söyleyen görevliye ise “İçeride müşteri var, postane çalışıyor. Mesai içindeyiz postane mi kapanır” diye cevap verdi.

Polisi beklemeden gitti

Hiçbir ikaza uymayan ve işleminin yapılmasını istediğini söyleyen kimliği belirsiz şahıs polise ihbar edildi. Postane çalışanlarına zor anlar yaşatan şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Polis gelmeden olay yerinden ayrılan şahıs kayıplara karıştı.